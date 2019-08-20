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Futbol tutkunu horoz atılan paslara böyle şut çekiyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, futbol tutkusu bulunan horoz, kendisine atılan paslara şut çekerek cevap veriyor.

Safranbolu'da oturan Mehmet Arda Çeliktaş isimli genç Kastamonu yolu üzerinde bulunan bahçesinde tavuk ve horoz beslemeye başladı. Ailesi ve akrabaları birlikte bahçeye gelen Çeliktaş, top oynadıkları sırada horozun topa koşturduğunu gördü. İlk önce kendilerine saldırdığını düşünen Çeliktaş, kendisine atılan topa şut çeken horozu görünce şaşkınlık yaşadı. Sarı toplara daha çok ilgi gösteren horozun beğenmediği toplara müdahale etmediği görüldü. 

Mehmet Arda Çeliktaş, horozun top oynarken arkasından koştuğunu ve kendisini kovaladığını zannettiğini belirterek, “Horoz ilk başta alıştığında bunu anlayamamıştık. Ben yine top oynarken, arkamdan koştu geldi. İlk önce beni kovalıyor zannettim. Topu bırakınca başladı topa vurmaya böyle anladık horozun topla uğraştığını. Sonra ilerletti ilerletti bize katılmaya başladı. Oynadıkça geliyor, bize dahil oluyor. Ama beğenmediği topa da vurmuyor. Sarı top favorisi. Yalnız kalınca beraber oynuyoruz” dedi.  

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