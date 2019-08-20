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Laos'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 29 yaralı

Laos'un kuzeyinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün dün akşam yoldan çıkıp şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Laos’ta Çinli turistleri taşıyan otobüs başkent Vieantiane ile Luang Prabang ilçesi arasında dün akşam saatlerinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan 46 kişiden 8'i hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı. Laos polisi, 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirirken yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. Otobüste 43 Çinli turist ile birlikte 1 Çinli tur görevlisi, şoför de dahil 2 Laos vatandaşının olduğu öğrenildi. Polis kazanın muhtemel bir fren arızasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. 

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