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Tolga Ciğerci: “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız”

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup ederken, müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, takım olarak iyi bir maç geçirdiklerini söyledi.

Bu maçın kendileri adına çok önemli olduğunun altını çizen Ciğerci, "1 aydır iyi çalışıyoruz. Hocamız bu maç için bizi iyi hazırladı. Skor da zaten belli 5-0, 5 mi 6 mı unuttum. İlk maç için çok iyi. Gerçekten benim için geçen sezon kolay değildi. Çok çalıştım. Sağ olsun Ali Başkan, Ersun Hoca bana yardımcı oldu. Benim için bu yüzden her şey daha kolay oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde de bugün sahaya çıkabildim. Hocama da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah performans olarak da bütün Fenerbahçe’ye yardımcı olabilirim" ifadelerini kullandı.

"BU SENE KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışıyla alakalı düşüncelerini paylaşan Tolga Ciğerci, "Şampiyonluğa inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. 4’üncü yıldızı almak istiyoruz. Taraftarımıza bence borcumuz var. Geçen sezon istediğimiz gibi gitmedi. Takım olarak çok iyiyiz. Ben de bu duruma inanıyorum bu sene kesinlikle şampiyon olacağız" dedi. Tolga Ciğerci son olarak başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal’a bir kez daha teşekkür ederken, şöyle konuştu: "İlk 11 başlamam veya sonradan girmem önemli değil. Şutlarım da iyi, öbür takımlarda da bunu gösterdim. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu da göstereceğim. Başkana ve bütün herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar, bunu herkes yapmaz. Bunu maçın içindeki performansımla borcumu ödemek istiyorum. Benim en sevdiğim pozisyon 8 numara. Ama önemli değil hocam ne derse ben oynarım. Önemli olan takımın başarısı."

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