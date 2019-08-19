YEREL

Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı

SİVAS'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz, tüketiciye ulaştırılacak.

SİVAS'ta sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek, kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti.

Dalkılıç, elmaların altı boş kalmasın diye, karpuz tohumu ekme kararı aldı.

Dalkılıç, deneme amaçlı, 50 dönümlük araziye karpuz tohumu ekti.

Karpuzlar, 72 gün sonra yetişmeye başladı.

10-12 kilo ağırlığa ulaşan karpuzların hasadı gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı inceleyerek, işletme sahibi Mehmet Dalkürek'i tebrik etti.

Karpuz tohumu ekerek, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, "Karpuzu Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş kalmasın, diye karpuz ektik. Şükürler olsun, 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi geçik çıkıyor. Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama biz başardık. 72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. Şu andaki karpuzlarımızın Adana'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak şu anda Adana'da karpuz bulamazsınız ama Sivas'ta bu mevsimde çıtır çıtır karpuz yemek mümkün. Seneye başka bir tarlada yine karpuz yetiştirme kararı aldık" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı
İstanbul Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı
Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu
Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
Mardin'de işten çıkarılan şehit yakınlarına ilk müjde geldi
Mardin'de işten çıkarılan şehit yakınlarına ilk müjde geldi
19 Ağustos Türkiye Gündemi yeni
19 Ağustos Türkiye Gündemi yeni
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Belalım Benim Banu Parlak'ın kaldırılan klibi
Belalım Benim Banu Parlak'ın kaldırılan klibi
Tam 2 bin 700 yaşında deniyor Antalya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oldu
Tam 2 bin 700 yaşında deniyor Antalya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oldu