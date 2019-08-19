19 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

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19 Ağustos 2019 son 24 saat haber bülteni...

Atatürk resmi indirildi Erdoğan asıldı haberinin aslı ne?

Sosyal medyada Anadolu Ajansı logosuyla dolaşan görüntülerde sadece Atatürk resminin indirilip, Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı kısım bulunuyor. Oysa kırpılıp servise konan görüntünün devamında Atatürk fotoğrafının akibeti yer alıyor.

Sezai Temelli'den zehir zemberek açıklama!

Tüm Türkiye'ye seslenen Temelli, ''halkların iradesine sahip çıkma zamanıdır; gelin bu soysuz siyasete karşı hep birlikte yan yana duralım” çağrısında bulundu

Faik Öztrak'tan kayyum tepkisi!

Belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Anayasaya göre kimse ispatlanana kadar suçlu sayılmaz. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye’ye vurulmuştur.

Gül HDP'li başkanlar için tek cümlelik twit attı işte yorumu

Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.

Davutoğlu üç belediye atanan kayyumları eleştirdi!

Davutoğlu "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir." diyerek eleştiride bulundu.

İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten sert açıklama

İçişleri Bakanlığı kararıyla ikinci kez görevden alınan Mardin Büyükşehir
Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

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