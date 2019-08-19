GÜNCEL

Nevşehir'de resmen katliam yaşandı! Kazada 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı

NEVŞEHİR Acıgöl'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu.

6 ölü 9 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar devlet hastanesine kaldırıldı

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı
Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı
Güvenlik güçlerimizden terör örgütü PKK'ya 3 ilde 126 timle 'Kıran' operasyonu!
Güvenlik güçlerimizden terör örgütü PKK'ya 3 ilde 126 timle 'Kıran' operasyonu!
Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman'dan çok çarpıcı Erdoğan sözleri
Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman'dan çok çarpıcı Erdoğan sözleri
Hasan Ali Kaldırım'ın yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe harekete geçti
Hasan Ali Kaldırım'ın yerine gelecek isim belli oldu! Fenerbahçe harekete geçti
Nevşehir'de resmen katliam yaşandı! Kazada 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı
Nevşehir'de resmen katliam yaşandı! Kazada 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı
Esed'in Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahına bombardımanı sonrası çarpıcı yorum
Esed'in Türk askeri konvoyunun geçiş güzergahına bombardımanı sonrası çarpıcı yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı
Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı
1 sınıflar erken mi başlayacak 2019 eğitim yılı başlangıç tarihi
1 sınıflar erken mi başlayacak 2019 eğitim yılı başlangıç tarihi
Diyarbakırlı teyzeden kayyum isyanı! Verdiğimiz oylar zehir olsun!
Diyarbakırlı teyzeden kayyum isyanı! Verdiğimiz oylar zehir olsun!
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandığı belediye koltuğuna böyle oturdu
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandığı belediye koltuğuna böyle oturdu
KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman açıklanır KYK yurt sonucu sorgulama
KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman açıklanır KYK yurt sonucu sorgulama
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
KYK yurt başvuruları ne zaman 2019 KYK yurt başvurusu yapma GSB giriş
KYK yurt başvuruları ne zaman 2019 KYK yurt başvurusu yapma GSB giriş