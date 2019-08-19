İstanbul trafiğinde motosiklette 4 çocuk yürekleri ağza getirdi

Pendik'te trafikte 4 çocuğun oluşturduğu manzara yürekleri ağza getirdi. Motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun seyir halinde gittiği anlar vatandaşları korkuttu. Bazı çocuklar sepetten sarkarken motosiklet hızla trafikte seyir halinde gitti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuklar hızla motosikletle seyir halinde gidiyor. Bu sırada bazı çocuklar sepetten sarkıyor.