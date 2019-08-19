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Hilal Altınbilek'i çileden çıkaran Kubilay Aka sorusu

Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka ve Miray Daner geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. İkilinin arasına ise Hilal Altınbilek'in girdiği konuşuluyordu. Güzel oyuncu bu konuda gelen sorulara çok sinirlendi.

Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kubilay Aka ile aşk yaşadığı iddia edilen Altınbilek’in konuyla ilgili verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir birlikte olan Kubilay Aka ve Miray Daner geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ertesi gününde ise Kubilay Aka’nın oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte olduğu iddia edildi ve ayrılığın da bu sebepten gerçekleştiği konuşuldu. Asıl bomba ise sonrasında patladı.


Kubilay Aka’nın, Hilal Altınbilek olduğu iddia edilen bir kadınla görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve haliyle ortalık da bir anda karıştı. Hilal Altınbilek, önceki gün bir alışveriş merkezinde UçanKuş TV kameralarına yakalandı ve konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Keyfi bir hayli yerinde görünen Altınbilek, Miray Daner adını duyunca öfkelendi ve muhabirlere tepki gösterdi.

Kubilay Aka ile hakkında çıkan aşk iddialarına "Konu hakkında o kadar çok yorum yapıldı ki bana bir şey kalmadı" diyen Hilal Altınbilek, muhabirin “Kubilay Bey, Miray Hanım ile beraberken mi başladı ilişkiniz?” sorusuna ise öfkelenerek, "Sen böyle sorular sormaya devam edecek misin? Yok öyle bir şey…” sözleriyle tepki gösterdi. 

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