YEREL

Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kazası görüntüleri ortaya çıktı. 

ŞANLIURFA-Gaziantep kara yolunun Birecik-Halfeti yol ayrımında 12 Ağustos'ta meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir minibüsün önünde seyreden traktörü geçmek için kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği, bu sırada arkadan gelen hafif ticari aracın, yol kenarındaki bankete çarptığı görülüyor. Kaza anının devamında ise minibüsün çarptığı traktörün devrildiği, güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

Görüntülerde, devrilen traktördeki iki kişinin yol kenarına kaçması ve çevredeki insanların yaralılara yardım etmek için bölgeye geldiği de görülüyor. 

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 76. kilometresinde 12 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Pakdemirli'den İstanbul açıklaması
Bakan Pakdemirli'den İstanbul açıklaması
Kütahya'da bir kişi gelinini öldürüp intihara kalkıştı
Kütahya'da bir kişi gelinini öldürüp intihara kalkıştı
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
Dikkatsiz sürücü 14 kişiyi öldürüyordu!
Adana’daki dev vurgunun şüphelisi bekçiler tarafından yakalandı
Adana’daki dev vurgunun şüphelisi bekçiler tarafından yakalandı
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na tepki
İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu basına sızdı
İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu basına sızdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çanakkale'de 'bayram dönüşü' yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'de 'bayram dönüşü' yoğunluğu sürüyor
Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?
Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?
Esenler Otogarı’nda bayram dönüşü ‘taksi’ çilesi
Esenler Otogarı’nda bayram dönüşü ‘taksi’ çilesi
İstanbul’da şoke eden olay kamerada
İstanbul’da şoke eden olay kamerada
Somer Sivrioğlu evli mi boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu kimdir yaşı?
Somer Sivrioğlu evli mi boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu kimdir yaşı?
Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist
Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist
Mehmet Yalçınkaya kimdir yaşı kaç aslen nereli kızı Sude'ye bakın!
Mehmet Yalçınkaya kimdir yaşı kaç aslen nereli kızı Sude'ye bakın!