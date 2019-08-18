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Afgan cinayetine ilişkin 2 zanlı adliyede

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklunun cinayetinde gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu şüpheli, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Olay, Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre dere kenarında vatandaşlarca boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu şüpheli Söğütlü-Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar geniş güvenlik önlemleriyle Geyve Adliyesine sevk edildi. 

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