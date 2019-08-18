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Otomobilin camını kırıp 24 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Tuzla’dan para çeken bit iş adamını takibe alan şahıslar, bir süre sonra iş adamının aracını kısa süreliğine park ettiği sokakta aracın camını kırarak yaklaşık 24 bin lirayı çaldı. Kayıplara karışan zanlıları arama çalışmaları sürerken hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tuzla’da bankadan para çeken bir iş adamı, kendisini plakasız bir araçla takibe alan şahıslardan habersiz Maltepe’deki Girne Mahallesi’ne gelerek otomobil servisine girdi. Bu sırada takipteki şahıslar bir benzin istasyonunda bekleyerek iş adamını gözlemlemeyi sürdürdü. Bu sırada şahısların kendi araçlarını park edip istasyonun tuvaletine giriş ve etrafı kontrol edişlerindeki rahat tavırları gözler önüne seriliyor. İş adamının otomobil servisinden çıkıp aracına binmesi üzerine takibe devam eden şahıslar, Altayçeşme Mahallesi Kunuri Sokak’ta iş adamının aracını park etmesini fırsat bilerek işe koyuluyor. İş adamı aracından ayrıldıktan sonra aracın etrafında soğukkanlılıkla etrafı gözlemleyen 2 zanlı, iş adamının dörtlüleri yanan aracının yanına gelerek inceleme yapıyor. Aracın tekerleğine vurarak alarm olup olmadığını kontrol eden 2 kişi, daha sonra tekrar aracın yanına gelerek çekiçle iş adamının aracının sağ ön camını kırıyor. Araçta bulunan yaklaşık 24 bin lirayı alan zanlılar, koşarak uzaklaşıyor. İş adamı ise aracının yanına gelip aracının camının kırıldığını ve paranın çalındığını fark edince hemen polis ekiplerine haber veriyor.  Olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anları gözler önüne seriliyor. 

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