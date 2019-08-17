Can Yaman İtalya'da hayranları tarafından öpücüklere boğuldu

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAYRANLARININ İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

İtalya'da bulunan Can Yaman, bu sabah otelinden çıkarken kapıda bekleyen hayranlarının büyük sevgi gösteriyle karşılaştı. Oyuncu kapıdan çıkar çıkmaz kadın hayranları tarafından öpücüklere boğuldu. Çok sayıda İtalyan, oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarış etti.

Aynı zamanda başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da yayınlanıyor.

MANZARA AŞKI ELE VERDİ

Aşk yaşadıkları söylenen Erkenci kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, tatil fotoğraflarını paylaştı. Çiftin art arda yükledikleri fotoğraflardaki manzara detayı ise ikilinin birlikte olduğunu kanıtlamış oldu.