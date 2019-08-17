Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı da su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.