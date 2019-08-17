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Türkiye'de eylem hazırlığında olan iki DEAŞ'lı tutuklandı

Türkiye'de silahlı, bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 1'Türk, 1'i yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde Ali Can A. isimli Türk ile yurt dışından yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu Ahmet A.'nın terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takibe başlayan polis, bu sırada zanlıların Türkiye'de silahlı ya da bombalı eylem yapacaklarını, Ali Can A.'nın eylemden sonra Ahmet A.'yı Türkiye'den yurt dışına çıkartacağını değerlendirerek Kurban Bayramı'nın 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında yurt dışından Türkiye'ye giren ve kod adı Abu Mücahit olan Ahmet A., Türk asıllı Ali Can A. ile bunlara yardım yataklık yaptığı öne sürülen H.B., H.Ö. ile A.T.'yi de gözaltına alındı. Zanlılar bayram boyunca emniyette sorgulandı. Ahmet A.'nın DEAŞ terör örgütü adına yurt dışında da savaştığı ileri sürüldü. Zanlılardan A.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Ahmet A. ve Ali Can A. tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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