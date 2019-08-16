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Çorum'da yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Cep telefonları ile görüntülenen kavgayı; vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.

ÇORUM’un Sungurlu ilçesi Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı.

Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Cep telefonları ile görüntülenen kavgayı; vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.

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