POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu "50 milyon dolar toplayacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının 25 yıllığına özelleştirilmesine tepki göstererek, "Katar Ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Konuşmasında, Ekim ayında Meclis'e getirilmesi planlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinen Kılıçdaroğlu "Adalet reformunu getirin Meclis'ten geçirelim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili hükümete çok konuşulacak bir öneri getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"50 milyon doları toplayacağım"

"(Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirmesi) Katar Ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım." ifadelerini kullandı.

"Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz"

"Şimdi o eksiklikleri görüşme ve bir daha ki seçimlerde tamamlama sürecini hayata geçirmek zorundayız. Elbetteki demokrasi kültüründen yana toplumu aydınlattık, herkese demokrasinin, adaletin erdemini anlatmaya çalıştık. Bizim daha alacağımız çok mesafe var. Dün bir yerde yaptığım konuşmada yine adalete vurgu yaptım. Dünya siyaset tarihinin en uzun yürüyüşünü birlikte gerçekleştirdik. Bir devlet için bir ülke için adaletin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştık. Demokrasinin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz."

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