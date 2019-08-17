Bir anlık öfke hayatlarını alt üst etti 6 çocuk perişan

6 çocuk annesi Seher Öztürk, kocası Erdal Öztürk ile 2016 yılında evde kalan eşinin kardeşi yüzünden tartıştı. Anne Seher tartışma sonrası eşinden şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı. Olayın adlî makamlara intikal etmesi üzerine Erdaş Öztürk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şikayetinden vazgeçti ama mahkeme dinlemedi

Durumun böyle olacağını tahmin etmeyen 6 çocuk annesi, yetkili mercilere giderek şikayetinden vazgeçti. Tutuklu koca, karısının şikayetten vazgeçmesinin ardından serbest kaldı. Ancak Seher Öztürk şikayetten vazgeçmesine rağmen, olayın mahkemeye intikal etmesinden dolayı Erdal Öztürk hakkında kamu davası açıldı. 2016 yılında görülen davada kocaya mahkeme heyeti 3 yıl hapis cezası verdi. Karara itiraz edilmesine rağmen ceza onaylandı.

Yetkililerden yardım bekliyor

4 aydır tutuklu bulunan Erdal Öztürk çalmadık kapı bırakmadı, ancak gittiği tüm kapılar yüzüne kapandı. Aylardır cezaevinde bulunan babanın aklı hep eşi ve çocuklarında. Çünkü ondan başka eve ekmek getirecek kimse yok. Babalarının tekrar cezaevine girmesini istemeyen çocukları yetkililerden yardım bekliyor. Cezaevinden izinle gelen baba Erdal Öztürk, eşi ve çocuklarıyla kısa da olsa hasret giderdi.