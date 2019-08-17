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Harbiye'de konser veren Linet'ten oryantal şov

Önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser veren Linet'e sahnede dansöz Didem de eşlik etti. 44 yaşındaki Linet, sahnede oryantal dans şovuyla hayranlarını mest etti.

Başarılı sanatçı Linet, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde büyük bir şova imza attı. Konser hazırlıklarına 2 ay önce başlayan Linet, sahnede 40 şarkı söyledi. Linet şarkılarının yanı sıra dans şovlarıyla da izleyenleri kendine hayran bıraktı.

3 saat sahnede kalan Linet'e bir ara da ünlü dansöz Didem eşlik etti. 44 yaşındaki Linet, beyaz şifon elbisesiyle yaptığı oryantal dansla hayranlarının beğenisini kazandı.

Meslektaşı Hadise'nin söylediği "Mekanın sahibi geldi" sözlerine seyirci karşısında cevap veren şarkıcı "Harbiye'nin gerçek sahipleri sizsiniz" dedi.

BEYAZ TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Kendinden önce sahneye çıkan Rubato grubu ile birlikte düet yapan sanatçı, 'Ölüyorum kederimden', 'Sen Ağlama', 'Kavgam' şarkılarını seslendirdi. Rubato gurubundan sonra sahneyi devralan başarılı sanatçı, sahneye ünlü modacı Züleyha Kuru imzalı beyaz transparan mini elbisesiyle çıktı.

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