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İrem Derici'nin konserde pantolonu yırtıldı

Antalya'da konser veren pop şarkıcısı İrem Derici'nin sahnede pantolonu yırtıldı. Kıyafetini değiştirerek sahneye geri dönen şarkıcı, sahneye mayoyla çıkan meslektaşlarına da gönderme yaptı.

Şarkıcı İrem Derici, Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıktı. DJ Serkan'ın çaldığı müzikler ve go go dansçılarının gösterileriyle eğlenen İrem Derici hayranları, saat 02.00'de sahneye çıkan şarkıcıyla coştu. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkat çekerken, pantolonunun yırtılmasıyla kulisine koştu.

"HİÇBİR COVER ORİJİNALİNİN TADINI VERMEZ"

'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, "Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor" diye konuştu.

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