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Vatan Caddesinde trafik kazası: 1 yaralı

Vatan Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Önünde seyir halinde devam eden otomobile çarpıktan sonra olay yerinden kaçan şoför ve yanındaki kişiyi arama çalışmaları başladı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray istikameti Fatih Belediye Başkanlığı karşısındaki yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 LS 0151 plakalı otomobil önünde seyir halinde Ünal Çelik idaresindeki 34 BG 8046 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan araçta büyük hasar meydana geldi. 
Kaza sırasında otomobilde bulunan Ünal Çelik’in kız kardeşi Semra Çelik’te yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 34 LS 0151 plakalı otomobilde bulunan şoför ve bir kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şoför ile yanındaki kişiyi arama çalışmalarına başladı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor. 

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