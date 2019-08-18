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Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'da gece saatlerinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi suya girdiği yerin 6 kilometre uzağında su altı polislerince bulundu.

Olay, gece saatlerinde Ege Bağatur Bulvarı, Kozan Yolu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalı kenarında oturan vatandaşlar gece bir kişinin suya girdiğini ve bir daha çıkmadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler olay yerine gelerek gencin suya girdiği yerde arama yaptı ancak bulamadı. Gece olduğu için dalgıç polisler aramalara ara verip suyun kesilmesi için başvuru yapılmasını talep etti. Bir süre sonra savcılığa yapılan başvuru ile kanalın suyu kesildi. Dalgıç polisler ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kanalda genci aramaya başladı. Yapılan aramada gencin cesedi suya girdiği yere 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanaldan çıkartılan gencin kıyafetleriyle bulunması suya yüzme amaçlı girmediği değerlendirmesine neden olunca olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Yapılan incelemede gencin üzerinden Melih Fırat Kayar (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

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