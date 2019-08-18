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Beylikdüzü Sahili’nde bebek cesedi şoku

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı.

Olay, sabah 08:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir şahıs, köpeğinin ısrarları havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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