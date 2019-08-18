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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun’da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şahin (47) idaresindeki 06 EMR 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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