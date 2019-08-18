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Çanakkale'de 'bayram dönüşü' yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatili sona ermesine rağmen, tatilcilerin Çanakkale İskelesi'nde uzun araç kuyruğundaki bekleyişi devam ediyor.

Bayramın 3. gününden itibaren dönüş yoğunluğunun yaşandığı iskelede uzun araç kuyrukları bugün de son bulmadı. Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı. 

Bayramın 3. gününden itibaren dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesi'nden Eceabat ve Kilitbahir İskelesi'ne ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunda bekleyen tatilcilerin çoğunluğu Trakya Bölgesi ve İstanbul'a hareket ediyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, Lapseki İskelesi'nde herhangi bir araç kuyruğu bulunmadığını belirterek, Çanakkale İskelesi'nde kuyrukta bekleyen tatilcilere bilgilendirmelerde bulunuyorlar. 

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