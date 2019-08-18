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Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi.

Suriye’nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan YPG'li teröristlerin hareketliliği Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, Türkiye sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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