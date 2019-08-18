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Muş’ta karpuz hasadı

Muş’ta hasat zamanının gelmesiyle birlikte toplanan karpuzlar, tırlarla batı illerine gönderilmeye başlandı.

Hasköy ilçesine bağlı Aşağı Üçdam bölgesinde ekimi yapılan karpuzların hasadına başlandı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan getirilen işçiler, topladıkları karpuzları tırlara yüklüyor. Batı illerinde karpuz hasasında sona gelinmesi ve Muş’ta da ilk hasadın alınmasıyla yüklenen tırlar yola çıkarıldı. 

Muş’ta karpuz ekimi yapan Ömer İdin, batıda birçok ilde karpuzların tükendiğini ve Muş’ta karpuzların yeni yetiştiğini söyledi. Şu anda tırlara karpuz yüklemesi yapıldığını ifade eden İdin, “Karpuzun kilogramını bu sene 30 kuruştan satıyoruz. Bu yıl karpuz beklediğimiz kadar para etmedi. Bugün 100-150 ton civarında karpuzu batı illerine gönderiyoruz” dedi. 

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