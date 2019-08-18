GÜNCEL

Esenler Otogarı’nda bayram dönüşü ‘taksi’ çilesi

Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluğun yaşandığı Esenler Otogarı’nda bazı taksicilerin mesafeye göre yolcu seçmesi tepkilere yol açtı. Bazı taksiciler ile vatandaşlar arasında tartışma yaşanırken, bir taksicinin polis ekiplerine rağmen yolcu almak istememesi bu kadarına da pes dedirtti.

Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren İstanbulluların dönüşüyle Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, memleketlerinden getirdikleri malzemelerle taksi çilesi çekti. Taksicilerin yakın mesafe olması nedeniyle kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar, yaşanan durumu cep telefonu ile görüntüledi. 

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği görülüyor. Taksici ise ısrarla değişime gideceğini söyleyerek yolcuları almak istemiyor. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksici yolcuyu alıyor. Yine bir başka görüntüde ise, taksilerin kendisini almadığını iddia eden yolcularla bazı taksiciler arasında tartışma yaşanıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'ten Metin Feyzioğlu'na destek!
Doğu Perinçek'ten Metin Feyzioğlu'na destek!
Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın uyurken kafasına sıktı
Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın uyurken kafasına sıktı
Galatasaray taraftarının istediği oldu Hasan Şaş görevine geri döndü
Galatasaray taraftarının istediği oldu Hasan Şaş görevine geri döndü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi
ABD dergisi şaşırttı! Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor!
ABD dergisi şaşırttı! Erdoğan Washington'ı parmağında oynatıyor!
Batman’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 3 yaralı
Batman’da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 3 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da şoke eden olay kamerada
İstanbul’da şoke eden olay kamerada
Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist
Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler çekiliş sonuç tarihi
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler çekiliş sonuç tarihi
Muş’ta karpuz hasadı
Muş’ta karpuz hasadı
Afgan cinayetine ilişkin 2 zanlı adliyede
Afgan cinayetine ilişkin 2 zanlı adliyede
Magnum kampanyasına katılma nasıl olur 2019 Magnum ödülleri neler
Magnum kampanyasına katılma nasıl olur 2019 Magnum ödülleri neler
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor Muharrem ayı ne zaman?
Muharrem orucu 2019 ne zaman başlıyor Muharrem ayı ne zaman?