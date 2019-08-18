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İstanbul Taksim'de meydan kavgası

İSTANBUL Beyoğlu Taksim'de Afganistan ve Pakistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti. Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.

İSTANBUL Beyoğlu Taksim Meydanı Talimhane girişinde iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı.

Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı.

Kavgaya polis müdahalede bulundu.

Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı.

Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.

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