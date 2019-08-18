YEREL

Tokat’ta iki gurup arasında kavga 4 yaralı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde iki gurup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken birçok iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

TOKAT Turhal ilçe merkezinde iki gurup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan anlaşmazlık taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada birçok iş yerinin camları kırılarak zarar gördü.

Olayların büyümesi sonucu ilçeye özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 kişinin yaralandığı olayda İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan olay yerine gelerek ekipleri koordine etti.

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişinin yaralandığını, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığını kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü
Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü
Afganistan'da bombalı saldırı 12 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı 12 ölü
Tokat'ın Turhal ilçesi karıştı: 4 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesi karıştı: 4 yaralı
Konyaspor Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Konyaspor Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
İran alıkonulan tanker için donanma filosu göndermeye hazırlanıyor
İran alıkonulan tanker için donanma filosu göndermeye hazırlanıyor
İzmir'de yangın büyüyor! Köy boşaltıldı
İzmir'de yangın büyüyor! Köy boşaltıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'deki korkutan yangında köy boşaltıldı
İzmir'deki korkutan yangında köy boşaltıldı
İstanbul Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi
İstanbul Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi
1. sınıf okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB okul açılış tarihi
1. sınıf okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB okul açılış tarihi
Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı
Balıkesir'de yol kenarında çok sayıda kemik ortaya çıktı
Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?
Masterchef Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?
İstanbul Taksim'de meydan kavgası
İstanbul Taksim'de meydan kavgası
Somer Sivrioğlu evli mi boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu kimdir yaşı?
Somer Sivrioğlu evli mi boşandığı eşi Aslı Sivrioğlu kimdir yaşı?