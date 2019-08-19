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Suriye'de TSK'ya alçak saldırı! TSK PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık vererek terör hedeflerini vurdu Haberin devamı.
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Suriye'de TSK'ya alçak saldırı!

SURİYE 'nin Tel Rıfat bölgesinden bir son dakika saldırı haberi geldi. PKK/YPG'li teröristler TSK'ya saldırdı. TSK hain terör örgütüne anında karşılık vererek hedeflerini yerle bir etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur''denildi. 

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