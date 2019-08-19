Suriye'de TSK'ya alçak saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur''denildi.