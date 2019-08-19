Van Belediyesi'nde Atatürk resmi indirilip Erdoğan asıldı iddiası
VAN Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasında bulunan Atatürk fotoğrafının indirilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin asıldığı video görüntüsü olay oldu. Görüntünün devamı kesilip servis edilince ortalık karıştı. İşte Van'daki Atatürk olayının aslı.
Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki "Atatürk portresinin indirildiği" iddialarına ilişkin, buraya, Cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine büyük portresinin asıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Vali Mehmet Emin Bilmez'in atanmasının ardından, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Atatürk portresi indirildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.
İddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de tekrar yerine asıldı."