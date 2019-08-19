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Can Yaman İtalya'da

Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya'ya giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin önünde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya gitti. 

"GURUR DUYUYORUM"

Çok sayıda İtalyan ve Türk hayranı, Can Yaman'ın bulunduğu otelin önünde bekledi. Can Yaman, önce hayranlarını balkona çıkarak selamladı. Daha sonra hayranlarının yanına inen ünlü oyuncu, o anları Instagram hesabından paylaştı. Yaman paylaşımına, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor." notunu yazdı.

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