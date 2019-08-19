GÜNCEL

Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunarak hayallerini gerçekleştirdikten sonra kariyerini noktalayacağını açıkladı.

YouTube üzerinden program yapan Gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, şu andan sonra Avrupa Kupası ve Dünya Şampiyonası hayalinin olduğunu belirtti. Şenol Güneş, daha sonra veda edeceğini de sözlerine ekledi.

Kariyerini 50. yılında bırakmayı planladığını ancak şu anda 52. yılında olduğunu da aktaran Şenol Güneş, Milli takımın ardından bir daha kulüplere dönmeyeceğini de net bir şekilde açıkladı.

Fenerbahçe düşmanlığı mı var?

Beşiktaş’ta görevini sürdürdüğü dönemde Fenerbahçe düşmanı olduğu söylentileri hakkında da konuşan Şenol Güneş, olaylı maçın ardınan kafasına gelen cisimleri hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: 

"Dayak yiyen ben. Niye ben suçlanıyorum? Ali Koç’la geldikten sonra görüştüm. Kamplarına gittim. Benim öyle bir sıkıntım yok. Bunu körükleyen ve kullananlar var."

Savunmada eksikleri var

Ben Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’un, Beşiktaş’ın transferlerine karışmam. Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da savunmada eksikleri var. Bu söylediğimi suçlama olarak alıyorlarsa alsınlar.

Yol haritasını değiştirmesinde yarar var

"Bunu kavga haline dönüştürmek isteyen, rekabetleri tadında bırakmayan ve kendi mutsuzluğunu orada bulmak isteyenlerin yol haritasını değiştirmesinde yarar var."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu üç belediye atanan kayyumları eleştirdi! Toplumsal barışa katkı sunmayacak
Ahmet Davutoğlu üç belediye atanan kayyumları eleştirdi! Toplumsal barışa katkı sunmayacak
HDP'li 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına Abdullah Gül'den tepki
HDP'li 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına Abdullah Gül'den tepki
HDP'li vekiller de yer alıyor Diyarbakır'da kayyum protestosuna polis müdahalesi
HDP'li vekiller de yer alıyor Diyarbakır'da kayyum protestosuna polis müdahalesi
Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı
Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı
Güvenlik güçlerimizden terör örgütü PKK'ya 3 ilde 126 timle 'Kıran' operasyonu!
Güvenlik güçlerimizden terör örgütü PKK'ya 3 ilde 126 timle 'Kıran' operasyonu!
Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman'dan çok çarpıcı Erdoğan sözleri
Ahmet Türk'ün yerine getirilen Vali Yaman'dan çok çarpıcı Erdoğan sözleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sinop hava tahmininde başarılı
Sinop hava tahmininde başarılı
Nevşehir'de resmen katliam yaşandı! Kazada 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı
Nevşehir'de resmen katliam yaşandı! Kazada 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman ödenecek?
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman ödenecek?
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı
Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalandı
1 sınıflar erken mi başlayacak 2019 eğitim yılı başlangıç tarihi
1 sınıflar erken mi başlayacak 2019 eğitim yılı başlangıç tarihi
Diyarbakırlı teyzeden kayyum isyanı! Verdiğimiz oylar zehir olsun!
Diyarbakırlı teyzeden kayyum isyanı! Verdiğimiz oylar zehir olsun!
KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman açıklanır KYK yurt sonucu sorgulama
KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman açıklanır KYK yurt sonucu sorgulama