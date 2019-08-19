Belalım Benim Banu Parlak'ın kaldırılan klibi

Şarkıcı Emrah, müziği kendisine ait olan Belalım Benim şarkısını okuyan Banu Parlak’ın klibini kaldırttı. Arabada çektiği kısa kliplerle popüler olan sonrasında da şarkıcılığa yönelen Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah’a ait olan Belalım Benim şarkısını kendi yorumuyla söyleyerek klip çekti. Parlak’ın kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkısına ilk tepki ise Emrah’tan geldi.

KLİBİ KALDIRTTI ARDINDAN HESABINDAN UYARIDA BULUNDU

Yeni şarkısı Belalım Benim’i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak’ın yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak’a ulaşarak klibi yayından kaldırttı.