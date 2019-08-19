GÜNCEL

CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li 3 belediye başkanın görevden alınmasına ilişkin olarak, "Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Belediye başkanları görevden alındı. Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Diyarbakır ve Van belediye başkanlıklarına kayyum atadı.CHP, Bakanlığın kayyum kararına tepki gösterdi. Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK SAYILMIŞTIR"
"Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır. Belediye başkanlarının görevden alınması kararı hukuki değil siyasidir. Anayasaya göre kimse ispatlanana kadar suçlu sayılmaz. Sandık hukukuna vurulan her darbe Türkiye'ye vurulmuştur. Demokrasilerde kural açıktır. Seçimle gelen seçimle gider, seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz."

DİKKAT ÇEKEN "DAVUTOĞLU" DETAYI
"CHP, seçilen belediye başkanları yerine kayyum atanmasına, seçilmiş Başbakan Davutoğlu'nun istifaya zorlanmasıyla aynı tepkiyi verir. Biz adalet ve demokrasinin tarafındayız"

NE OLDU?
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de kararı "sivil darbe" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
CHP
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rus Hava Kuvvetlerinden stratosferde it dalaşı! Görüntüleri paylaştılar
Rus Hava Kuvvetlerinden stratosferde it dalaşı! Görüntüleri paylaştılar
Kayyum mu kayyım mı hangisi doğru? Ekrem İmamoğlu yanlış yazdı denildi
Kayyum mu kayyım mı hangisi doğru? Ekrem İmamoğlu yanlış yazdı denildi
Gündemi sarsan görevden almalarla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Gündemi sarsan görevden almalarla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Davit Blatt herkesi üzen hastalığını açıkladı
Davit Blatt herkesi üzen hastalığını açıkladı
5 yaşında yakalandığı lösemiyi yenen Mesut doktor olacak
5 yaşında yakalandığı lösemiyi yenen Mesut doktor olacak
İsrailli bakandan tuhaf sözler! Başbakanı tanrı seçecek
İsrailli bakandan tuhaf sözler! Başbakanı tanrı seçecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ömer El-Beşir ilk kez hakim karşısına çıktı
Ömer El-Beşir ilk kez hakim karşısına çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza trafiği kilitledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza trafiği kilitledi
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM kayıt tarihleri
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak BİLSEM kayıt tarihleri
Van Belediyesi'nde Atatürk resmi indirilip Erdoğan asıldı iddiası
Van Belediyesi'nde Atatürk resmi indirilip Erdoğan asıldı iddiası
Can Yaman İtalya'da
Can Yaman İtalya'da
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç tarihi
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç tarihi
Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı
Şenol Güneş Fenerbahçe hakkında konuştu! Milli takımdan sonra ne yapacağını da açıkladı
KYK yurt başvurusu yapma e devlet şifresiyle giriş nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu yapma e devlet şifresiyle giriş nasıl yapılır?