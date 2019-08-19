Ahmet Şık canlı yayında İrfan Değirmenci'yi yalanladı

Halk TV Ana Haber Bülteni Sunucusu İrfan Değirmenci, canlı yayındaki telefon bağlantısı sırasında, "Size de fiziki müdahalede bulundular galiba. Yerde sürüklenmişsiniz sanırım, görüntülerden öyle anlaşılıyor" derken, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından yalanlandı. Şık, "Kasıt yoktu. Olaylar sırasında denge kaybım oldu" ifadelerini kullandı.