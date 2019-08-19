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Kocaeli'de kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde kaza yaptıktan sonra savrulan otomobillerden biri, binanın bahçesinde hamakta yatan çocuğun üzerine düştü. Kazada çocuk ve otomobil sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Vadi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; seyir halinde olan Muhammet İsmet Atmaca idaresindeki 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği noktada Emir Sultan Caddesi üzerinden gelen Ebru Uzun idaresindeki otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesinde hamakta yatan 7 yaşındaki Eray Kızılca’nın üzerine düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilin altından çıkarılan küçük çocuğun bacağının kırıldığı tespit edildi.

Talihsiz çocuk ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ebru Uzun olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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