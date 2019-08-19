Davutoğlu 2016 yılında "Hesabını verecekler" demişti

2016 yılında PKK'yı destekleyen belediyeler için, "Hesabını verecekler" diyen Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından, demokratik sistem hatırlatması yaptı.

Davutoğlu, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarının idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır. Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" ifadelerini kullandı.