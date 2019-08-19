POLİTİKA

Davutoğlu 2016 yılında "Hesabını verecekler" demişti

İçişleri Bakanlığı tarafından Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından Ahmet Davutoğlu'ndan demokratik sistem hatırlatması geldi. Davutoğlu, 2016 yılında, PKK'yı destekleyen belediyeler için, "Hesabını verecekler" demişti.

2016 yılında PKK'yı destekleyen belediyeler için, "Hesabını verecekler" diyen Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının ardından, demokratik sistem hatırlatması yaptı.

Davutoğlu, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarının idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır. Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Şahbaz Şerif Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı CANLI YAYIN
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kocaeli'de kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü
Kocaeli'de kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü
Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı
Yetişmez denilen Sivas'ta 150 ton karpuz hasadı
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak KPSS lisans sonucu
İstanbul Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı
İstanbul Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı
Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu
Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödüller neler Masarati başvurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
Tam 2 bin 700 yaşında deniyor Antalya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oldu
Tam 2 bin 700 yaşında deniyor Antalya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oldu