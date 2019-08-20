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Tozkoparan 32. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 32. yeni bölümüyle 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

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