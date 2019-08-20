Ağabeyi, evlenen kardeşine 5 adet akıllı telefon taktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dünya evine giren İsmail Ertaş ve Gülşah Ece’nin düğününde geline takılan 100 bin liralık takının yerine damadın telefoncu olan ağabeyinin kardeşine taktığı son model telefonlar konuşuldu. Dünya evine giren çiftin düğününe katılan binlerce kişi saatlerce halaylarla eğlenirken daha sonra takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler geline damada altın ve para takarken, damadın ağabeyinin düğün hediyesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Damadın ağabeyi Mehmet Ertaş, kardeşine piyasa değeri toplamda 50 bin lirayı bulan 5 adet son model telefon taktı. Ağabeyinin takısı karşısında şaşkına dönen damat İsmail Ertaş, “Çok mutluyum şuanda, telefondan hiç haberim yoktu, böyle bir hediye beklemiyordum. İyi oldu, güzel oldu artık eşimle beraber kullanırız” dedi. Gelin Gülşah Ece ise, “İşleri gereği herhalde onu uygun gördüler. Böyle bir hediye hiç beklemiyordum” diye konuştu.

Kardeşine akıllı telefon hediye eden Mehmet Ertaş da, “Canım kardeşimin düğünü, son düğünümüz. Kardeşime 5 tane son model akıllı telefon taktım. Hayırlı olsun mutluluklar dilerim” şeklinde konuştu.