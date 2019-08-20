GÜNCEL

Ağabeyi, evlenen kardeşine 5 adet akıllı telefon taktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ertaş ve Ece aşiretinin düğününde gelin ile damada 100 bin lira değerinde altın ve on binlerce lira takıldı. Düğünde en çok dikkat çeken konu ise ağabeyi tarafından damada 50 bin lirayı bulan 5 adet son model akıllı telefon takılması oldu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dünya evine giren İsmail Ertaş ve Gülşah Ece’nin düğününde geline takılan 100 bin liralık takının yerine damadın telefoncu olan ağabeyinin kardeşine taktığı son model telefonlar konuşuldu. Dünya evine giren çiftin düğününe katılan binlerce kişi saatlerce halaylarla eğlenirken daha sonra takı merasimine geçildi. Takı merasiminde davetliler geline damada altın ve para takarken, damadın ağabeyinin düğün hediyesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Damadın ağabeyi Mehmet Ertaş, kardeşine piyasa değeri toplamda 50 bin lirayı bulan 5 adet son model telefon taktı. Ağabeyinin takısı karşısında şaşkına dönen damat İsmail Ertaş, “Çok mutluyum şuanda, telefondan hiç haberim yoktu, böyle bir hediye beklemiyordum. İyi oldu, güzel oldu artık eşimle beraber kullanırız” dedi. Gelin Gülşah Ece ise, “İşleri gereği herhalde onu uygun gördüler. Böyle bir hediye hiç beklemiyordum” diye konuştu. 
Kardeşine akıllı telefon hediye eden Mehmet Ertaş da, “Canım kardeşimin düğünü, son düğünümüz. Kardeşime 5 tane son model akıllı telefon taktım. Hayırlı olsun mutluluklar dilerim” şeklinde konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaşlı Vida ve Çaykur Rizesporlu Melnjak'a Hırvatistan'dan milli davet!
Beşiktaşlı Vida ve Çaykur Rizesporlu Melnjak'a Hırvatistan'dan milli davet!
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Taraftardan 'Burhan Kuzu oley' tezahüratı! Fenerbahçelilere teşekkür etti
Taraftardan 'Burhan Kuzu oley' tezahüratı! Fenerbahçelilere teşekkür etti
Cedi Osman: Birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız
Cedi Osman: Birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız
Cengiz Ünder: Roma'da uzun yıllar oynamak istedim
Cengiz Ünder: Roma'da uzun yıllar oynamak istedim
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Laos'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 29 yaralı
Laos'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 29 yaralı
Cüce buzağı görenleri şaşkına çevirdi
Cüce buzağı görenleri şaşkına çevirdi
Banu Parlak Belalım Benim klibi Emrah kaldırttı işin aslı ne?
Banu Parlak Belalım Benim klibi Emrah kaldırttı işin aslı ne?
Feyzioğlu: Bunların yargı reformundan ödü kopuyor!
Feyzioğlu: Bunların yargı reformundan ödü kopuyor!
Tolga Ciğerci: “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız”
Tolga Ciğerci: “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız”
Vakıfbank kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?
Vakıfbank kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?
Asrın projesi son hızıyla devam ediyor
Asrın projesi son hızıyla devam ediyor
Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?
Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl kredi hesaplama nasıl olur?