Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İdlib'de sukünetin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerimiz sürekli yapıyoruz. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim askeri çözümü zorlamaya başladı. Rusların oradan taciz geliyor açıklaması doğru değil, menzil bakımından da uzak. Bu saldırıların burada ancak bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz, tüm tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz. İdlib Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir.

Rusya ile görüşmeler sürekli yapılıyor. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim siyasi çözümden ziyade askeri çözüm istiyor.

Saldırıdan sonra Rusya ile temasa geçtik. Genelkurmay yetkilileri karşılıklı olarak görüştü. Gerekirse sayın Lavrov'la ben görüşürüm. Saldırılar durdurulmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin'le görüşebilir.

Ruslarla her düzeyde temasımız var hem dünkü saldırı ile ilgili hem de İdlib'de genel bir ateşkesin tesis edilmesi ile ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü misyonumuzun görevi 9'uncu gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak. Burası Astana çerçevesinde yaptığımız mutabakat çerçevesinde kuruldu. Rejimin ateşle oynamaması lazım. 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok.

Bir an önce siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım. Önümüzdeki süreçte bu konudaki çabalarımızı artıracağız.

FIRAT'IN DOĞUSU

ABD'den yetkililer geldi, çalışmalar sürüyor. ABD'nin ikinci bir Münbiçsürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz. Anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular var. Müzakere sürecek, olmazsa kendi planımız var oraya girme konusunda. Hiçbir tereddütümüz olmaz. NATO müttefiki olan bir ülkenin terörle ittifak kurması kabul edilemez.

Sizin çalıştığınız ülkelerin rejimle angajmanı olabilir ancak bir terör örgütüne desteği kabul edilemez. Zaten niye Rusya rejimin garantörü oldu, çünkü rejimle beraber çalışıyorlar. Her ne kadar biz rejime verdikleri desteği doğru bulmasak da, siyasi süreçte bu angajmanın faydalarını görüyoruz.