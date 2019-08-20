İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. İmamoğlu, sel felaketi nedeniyle tatiline yarım gün ara vermiş daha sonra uçakla yeniden Bodrum'a uçmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı.

2 ayda ikinci kez tatile çıktı

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'nun 6 günlük Bodrum tatilinde olduğunun ortaya çıkması tartışmalara yol açtı.

İmamoğlu'nun tatilinin ortasında yarım günlüğüne İstanbul'a gelip hasar gören yerleri denetlemesi de tepkileri dindirmedi.

Seçimleri kazandıktan sonra görev süresi 1 ayını doldurmadan 23 Temmuz'da 8 gün izin alan İmamoğlu ailesi, yine sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyor" dedi. Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.