HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü

Ekrem İmamoğlu Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. İmamoğlu, sel felaketi nedeniyle tatiline yarım gün ara vermiş daha sonra uçakla yeniden Bodrum'a uçmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı.

2 ayda ikinci kez tatile çıktı

İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'nun 6 günlük Bodrum tatilinde olduğunun ortaya çıkması tartışmalara yol açtı.

İmamoğlu'nun tatilinin ortasında yarım günlüğüne İstanbul'a gelip hasar gören yerleri denetlemesi de tepkileri dindirmedi. 

Seçimleri kazandıktan sonra görev süresi 1 ayını doldurmadan 23 Temmuz'da 8 gün izin alan İmamoğlu ailesi, yine sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyor" dedi. Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili Tuğçe Kazaz'ın twiti olay oldu
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili Tuğçe Kazaz'ın twiti olay oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Diyarbakır belediyesinin önü karıştı! Sezai Temelli'den olay çıkaracak açıklama
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! İdlip'te Esed güçlerinin TSK konvoyuna saldırısı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Dolara ne oldu neden bir anda fırladı? Kur saat 13.00'da 5.70'in üstüne çıktı
Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...
Mehmet Ağar'dan kayyum yorumu! Bunları yaparsanız...
Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na seslenerek uyardı: Yarın size yapılabilir
Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na seslenerek uyardı: Yarın size yapılabilir
Han Şeyhun düştü! Türkiye'nin Morek üssü ablukada deniyor İdlib'de işler kötü
Han Şeyhun düştü! Türkiye'nin Morek üssü ablukada deniyor İdlib'de işler kötü
ÖNCEKİ HABERLER
İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!
İBB iştiraki olan Medya AŞ'de çalışan 50 kişinin işine son verildi!
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Seda Sayan kaç yaşında aslen nereli eşleri ve çocuğu kimdir?
Yangın uçakları nerede? İzmir'deki yangınla ilgili sarsıcı iddialar var
Yangın uçakları nerede? İzmir'deki yangınla ilgili sarsıcı iddialar var
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Mustafa Varank açıkladı: Erdoğan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı verdi
Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 TC ile BİLSEM sonuç sorgulama
Yorumlar 3 yorum