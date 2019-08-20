Victor Moses'tan kötü haber geldi sakatlanıp oyundan çıkmıştı

Süper Lig'in ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe'de sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Önceki akşam Gazişehir Gaziantep maçının 74. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Moses’tan haber geldi.

Ön üst adelesinde kısmi yırtık tespit edilen Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bir gol bir asist

Victor Moses, sahada kaldığı 74 dakikada penaltıdan bir gol atmış ve Nabil Dirar'a da bir asist yapmıştı.

Moses, Dirar’ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakmıştı.