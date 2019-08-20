Çağlayan Adliyesi önünde avukatların kayyım protestosu ortalık karıştı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atamalarını protesto etmek isteyen toplanan avukatlara polis müdahalesi geldi.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti.

HDP'li belediyelere kayyım atanmasının ardından aralarında Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Avukatlar Derneği, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar'ın da bulunduğu avukat grupları saat 13:00'te Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapılması için çağrı yaptı.

Polis müdahale etti

Bugün basın açıklamasına katılmak üzere bir araya gelen avukatlara polis müdahale etti.