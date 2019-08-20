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Milli motosikletçi Can Öncü İngiltere'de piste çıkacak!

Anadolu Ajansı
Milli motosikletçi Can Öncü İngiltere'de piste çıkacak!

MİLLİ motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nın İngiltere ayağında, 23-25 Ağustos tarihlerinde piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre şampiyonanın on ikinci ayak yarışı, 5 bin 900 metrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek. 

KTM Ajo Takımı ile yarışacak Can, 23 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlarla şampiyonaya başlayacak. Şampiyonada bir gün sonra sıralamaları turları yapılacak, 17 turdan oluşan final yarışı ise 25 Ağustos Pazar günü, TSİ 13.20'de start alacak.

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