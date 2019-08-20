HABER /  POLİTİKA

MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na kayyum tepkisi!

Anadolu Ajansı
MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na kayyum tepkisi!

HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karışı çıkan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na bir tepki de MHP'den geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ''meselenin buralara gelmesinde Abdullah Gül’ün de Ahmet Davutoğlu’nun da sorumluluk payı vardır'' dedi.

Yalçın, ”Beka tehdidini görmezden gelen, milletimizin duygularını nefret söyleminin yansımasına indirgeyen dil, açılımcıların dilidir. CHP’nin bugün ki açıklamaları, açılımcı zihniyetin tezahürü ve HDP seviciliğidir. PKK’yı destekleyen belediyelere destek veren diğer iki isim ise bu ülkede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış şahsiyetlerdir. Meselenin buralara gelmesinde Abdullah Gül’ün de Ahmet Davutoğlu’nun da sorumluluk payı vardır. Türk milleti, Gül’ün açılım sürecindeki rolünü unutmamıştır” dedi.

Abdullah Gül açılım sürecinin startını vermiştir

MHP’li Yalçın, “11 Mart 2009’da Cumhurbaşkanı Gül, sözde Kürt sorunuyla ilgili ilerleyen günlerde çok güzel şeyler olacağını söylemiştir. 9 Mayıs 2009’da da "Kürt sorunu Türkiye'nin birinci sorunudur ve mutlaka halledilmelidir." şeklinde açıklama yaparak açılım sürecinin startını vermiştir. O tarihten sonra PKK daha çok azmış daha çok palazlanmış, Habur rezaleti, hendek eylemleri yaşanmıştır. Bu gafil adımlar yüzlerce şehit cenazesinin kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır. Dahası, 2016 Temmuz’unda FETÖ, gafletten istifade ederek devleti yıkma girişiminde bulunmuştur. Ancak o tarihten sonra millî mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı ile hızlı, güçlü bir politik ve hukuki dönüşüm yaşanmıştır” diye konuştu.

Onların şahsında açılımcılık pusuda beklemektedir

Yalçın, “Türkiye’de hükümet modeli ve yönetim zihniyeti değişmiştir.Şimdi bunları unutup otokritik yapmayanların, kendini muaheze etmeyenlerin söylediği söz beyhudedir, faydasızdır. Türkiye için bu hayırlı dönüşümün karşısında olan Gül-Davutoğlu-Babacan ve ekipleri yine sahne alma kıpırdanışındadır. Onların şahsında açılımcılık pusuda beklemekte, siyasette boşluk aramaktadır. Sözde çözüm sürecinin havarileri, siyasette gaflet ve dalalet devşirmededir” dedi.

Kirli hesaplar yine tutmayacak

Yalçın, “Ancak kirli hesaplar yine tutmayacak, açılımcı ve çözümcüler emellerine asla nail olamayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yarınlarının garantisi olmaya devam edecektir. Bilinmelidir ki açılım sürecinin yeniden hayata geçirilebilmesi için MHP'nin varlığının hem siyasetten hem de millet vicdanından sökülüp atılması icap etmektedir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na sert tepki! Erdoğan düşmanlığı... Gül ve Davutoğlu'ndan aynı saatte kayyum tweeti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar
Foto Galeri HDP'li Diyarbakır Van ve Mardin belediye başkanları bu yüzden görevden alındı! İşte kanıtlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile ilgili son dakika gelişmesi
Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler
Bodrum'daki tatiline dönen İmamoğlu için Hakan'dan olay tespitler
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim
HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması! Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması! Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
Çaya Haziran ayında okkalı zam gelmişti! Bugün yeni bir zam daha yolda
Çaya Haziran ayında okkalı zam gelmişti! Bugün yeni bir zam daha yolda
ÖNCEKİ HABERLER
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri nasıl olur 2019 MEB lise nakil ne zaman bitiyor?
40 kilo plaj kumu çalan çifte 6 yıl hapis şoku
40 kilo plaj kumu çalan çifte 6 yıl hapis şoku
Radamel Falcao Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı!
Radamel Falcao Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i takibe aldı!
Hindistan'ın uzay aracından haber geldi! Bir ay sonra Ay'ın yörüngesinde
Hindistan'ın uzay aracından haber geldi! Bir ay sonra Ay'ın yörüngesinde
İddianameden şok eden detaylar Eski belediye başkanı örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş
İddianameden şok eden detaylar Eski belediye başkanı örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş
Cinsel isteksizliğin sebepleri! Demir, B12 ve D vitamini eksikliği ve bazı ilaçlar var
Cinsel isteksizliğin sebepleri! Demir, B12 ve D vitamini eksikliği ve bazı ilaçlar var
Yorumlar