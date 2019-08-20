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Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı

Putin'den Macron'a efsane kapak! En son ayarı Erdoğan'dan almıştı

Emmanuel Macron'un Moskova'da devam eden protestolarda polislerin eylemcilere çok sert davrandığını düşündüğünü söylemesi üzerine Putin, Fransa'da hala zaman gösteri yapan Sarı Yelekliler hareketinden 11 kişinin öldüğünü hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i devletin yazlık sarayında ağırladı.

İki lider, ülkenin güneyinde bulunan Brengaçon Kalesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Macron'dan Moskova'daki eylemlere eleştiri

Macron, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterilerine dikkat çekerken, Rusya’nın gösterilere saygı duyması gerektiğini ve meclis adaylarının başvurularının geri çevrilmemesini istedi.

Putin'den ölen 11 Sarı Yelekli hatırlatması

Putin'in Macron'a yanıtı amiyane tabirle kapak niteliğindeydi. Putin şunları söyledi;

“Vatandaşların eylem hakkı tabii ki var ancak yasalara da saygı duymaları gerekiyor. 

Bunu belki burada söylemek çok uygun değil ancak Fransa’da Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 11 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da benzer şeylerin yaşanmasını istemiyoruz” 

Macron'a en son ayarı Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamasına  "Doğu Akdeniz'de kıyısı bile bulunmayan Fransa bizim sondajlarımızdan neden rahatsızlık duysun? Geçen Macron açıklama yapıyor, 'Türkiye oradan çekilsin'. Sen kimsin de açıklama yapıyorsun? Sen kıyıdaş mısın? Türkiye bırak kıyıdaş olmayı Türkiye garantör ülkedir. Sen konuşamazsın, şirketin varmış, şirketin de şirketi kadar konuşur" demişti.

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