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Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim

Melih Gökçek İmamoğlu'nun o sözlerine köpürdü! Senin kalibreni alır büker sana iade ederim

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan sel felaketinin olduğu tarihte Bodrum'da tatilde olması nedeniyle eleştirilere maruz kalan İmamoğlu''nun eleştirlere cevap verdiği sözlerine sert tepki gösterdi.

Gökçek, "Millet eleştiriyor diye ben tatil yapmayacak değilim. bu eleştirileri yapan kişilerin kalibresi düşük. Zihinleri yetersiz, cümleleri de öyle çıkıyor" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya  hesabından sert sözlerle yüklendi.

Gökçek konuyla ilgili İmamoğlu'nun sözlerine adeta köpürdü ve şunları söyledi;

İmamoğlu kendisini tatil nedeniyle eleştirenlere ne demişti?

İmamoğlu, tatilde olmasıyla ilgili yapılan eleştirilere şu yanıtı vermişti:

“Gün boyu sokaklarda söyleyeceğim. Bu konunun en basit kısmı. Nedir bu? Birisi onu demiş bunu demiş. Milletvekiliymiş, belediye başkanıymış. Boş konuşan, boş konuşuyor zaten. Makamı ne olursa olsun. İmamoğlu niye tatildeymiş? Bak sen! Bizim tatilimiz de şeffaf. Ailemi siyasetin dışında, tutacağımı her yerde söyledim. Dolayısıyla siyasetin dışında bir alanda 7 yaşındaki kızıma şefkatimi, baba sevgimi gösterme lazım. 14 yaşındaki oğlumu kucaklayıp, onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için kendi kişisel gelişimini güçlendirmesi için, onun yanında olmam lazım.

Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben aile tarafını, yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. Zaten 2 gün Hacıbektaş’taydım. Ziyaretlerimizi yapmıştık. 2-3 gün de ailemizle birlikte olmak istedik. O ana afetin denk gelmesi, elbette koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 3 olur 5 olur. Türkiye’nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım koşup geçeğiz. Bu benim insani tarafımdır. Bunu kimseyle paylaşmam, tartışmam.

'Bu kişilerin kalibresi düşük. Zihinleri yetersiz, cümleleri de öyle çıkıyor'

Benim tatilim de şeffaftır. Ailemle tatil yapıyorum. Gizli tatil yapmam. Gizli tatil yapmaya ihtiyaç durmam. Çünkü bu benim ihtiyacım, bu benim güzel ailem. Bazen oluyor ki annemi 1-1,5 ay görmüyorum. Bu kadar yoğun bir gündemde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum. 

Sadece rakip olmak, siyaseten karşı tarafta durunca bu laflar söylemek refleksinde bulunan kişilerin kalibresi düşük. Zihinleri yetersiz, cümleleri de öyle çıkıyor.”
İstanbul'da sel felaketi

İstanbul'da, 17 Ağustos günü yaşanan aşırı sağanak yağışın afete dönüşmesi nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri, tünel ve alt geçitleri su basmış, yollar kapanmış, tüm vapur seferleri iptal olmuş ve bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

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