İstanbul ile birlikte birçok kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İSTANBUL başta olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara'nın bazı illerinde sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'a salı, çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gök gürültülü sağanak yağış
Salı günü akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Cuma ve cumartesi terk ediyor
İstanbul'da yağışlar cuma ve cumartesi günleri son buluyor. Bu hafta sıcaklık 24-29 dereceleri arasında öngörülüyor. İstanbul'un yanı sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
İşte 5 günlük hava tahmini raporu...