Sel felaketi nedeniyle 1 gün ara vermişti Ekrem İmamoğlu Bodrum'a geri döndü

İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle Bodrum'da yapacağı tatiline kısa bir süre ara vermek durumunda kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerinin ardından soluğu tekrar Bodrum'da aldı.

İstanbul'da meydana gelen aşırı yağışın sel felaketinde dönüşmesiyle sokaklar nehire dönmüş bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

İmamoğlu'nun o sel felaketinin olduğu gün Bodrum'da tatilde bulunması tepkilere neden olmuştu.

Tatiline 1 gün ara veren İmamoğlu, İstanbul'a sabah saatlerinde dönüp yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulmuştu.

1 gün sonra geri döndü

Öte yandan İmamoğlu İstanbul'da öğlene kadar selden zarar göre yerleri inceledikten sonra, 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.